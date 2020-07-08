餐飲市況轉熱 北軒重啟拓點計畫

連鎖餐飲集團北軒今 (8) 日宣布，代理的美國品牌 Texas Roadhouse 新店點將於 7 月 15 日在桃園青埔新光影城開出，為 Texas Roadhouse 今年全球唯一海外展店，也是品牌首次嘗試小坪數店型，若店型反應不錯，將成品牌未來在亞洲市場快速展店的方向之一。

北軒餐飲集團旗下有 TGI Fridays、Texas Roadhouse 兩品牌，是台灣美式餐飲龍頭，在 Texas Roadhouse 展店後，全台共 19 家據點，其中，TGI Fridays 有 15 家，Fridays 則評估在南港開新據點中。

北軒總經理李宏智表示，上半年餐飲市況低迷，但 5 月起明顯轉好，回升約 40%，隨著疫情緩和和振興券即將上路，看好業績將逐月回升，力拚先補齊上半年的營收缺口，對下半年整體環境樂觀且具有信心。

北軒此次針對 Texas Roadhouse 品牌設計僅百坪左右的小店型，全店 121 坪、設置 130 個座位，並縮小廚房以拉升坪效，李宏智進一步說明，此也是 Texas Roadhouse 全球第一家具有開放式廚房的店，不排除將是品牌未來在整體亞洲市場展店的一大方向。

Texas Roadhouse 新店店內裝潢沿續 Texas Roadhouse 經典原木風格，所有木材、桌椅等皆從美國空運進口來台，但為做出在地特色，將桃園的縣花「桃花」、「石門水庫」和台灣國際航空樞紐「桃園國際機場」等經典意象融入特色壁畫中。