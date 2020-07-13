嵜本生吐司插旗101 和興餐飲長期目標全台開30家

和興餐飲集團引進的日本人氣生吐司專賣店「嵜本 SAKImoto Bakery」將於 16 日於台北 101 開出，不僅是全台第二店也定位為百貨旗艦店，和興餐飲集團執行長曾柏憲表示，此為集團首度跨入烘培領域就創下良好成績，預計年底前於北市再展店 1 家，長期願景是全台擁有 30 家據點。

曾柏憲也透露，轉投資事業將推出其他烘培品牌，逐步成為國內發展迅速的新興餐飲集團。

和興餐飲旗下代理的品牌包括有珍寶海鮮、黃亞細肉骨茶，以異國口味逐漸在國內餐飲市場中取得一席之地，此次是曾柏憲首度跨足烘培市場，不同於一般吐司麵包店定位，曾柏憲說，為因應台灣飲食文化已有越來越講究的趨勢，主打餐廳做的高級烘培麵包。

嵜本 SAKImoto Bakery 台灣首店自 4 月 9 日開幕至 7 月 12 日，合計銷售突破 6 萬條，社群討論度高，不受新冠肺炎疫情影響，也為和興餐飲集團再取得在餐飲市場的聲量，曾柏憲指出，目前還有 2 個店點評估中，預估年底前北市會再開出第 3 家分店。

曾柏憲預計，接下來將逐漸朝桃園、新竹等地區拓展，但在此波疫情下觀察到，不見得一定要開百貨店，未來到中南部展店偏好可前店後廠經營的獨立店，也不排除開設沒有座位的社區型外帶店，看好烘培店型設定彈性大。

另一方面，曾柏憲表示，由於與日本嵜本的社長關係良好，且日方肯定和興經營的彈性，因此，嵜本 SAKImoto Bakery 有望成為和興集團首次嘗試輸出海外的品牌，尤其已在新加坡、泰國和印尼等地有合作對象，不排除未來將會到當地開店。

曾柏憲強調，後疫情時代是餐飲業展店和重新整頓團隊的好時機，不僅在疫情最嚴峻期間堅持不裁員不減薪，下半年因應展店需求還會繼續徵才，預計從目前的 70-80 名員工擴增至 100 名之上。