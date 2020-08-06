〈智易法說〉Q3營收估季增雙位數 下半年優於上半年

仁寶 (2324-TW) 旗下網通廠智易 (3596-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理曾釗鵬指出，現在看第三季樂觀，訂單需求還是很強，營收會有雙位數季增率，整體下半年也會優於上半年。

曾釗鵬認為，以第三季在手訂單來看，需求依舊強勁，雖然第四季還有客人在調整，但整體下半年營收基本上會優於上半年，且各市場區域營收比重，也會朝更分散化、健康化的方向發展。

毛利率方面，曾釗鵬指出，第二季雖然受到新台幣匯率強升影響，毛利率稍微下滑，但撇除匯率影響，在越南生產效率提升、產品組合持續轉佳下，對下半年毛利率也樂觀看待。

目前智易在中國及越南生產基地的占比大約 7 比 3，不過，因應客戶製造風險分散的需求，智易也積極在越南擴產，目前新廠已經開始動工，最快明年下半年完工試產，目標中國及越南產能比重各半。

智易第二季營收 79.48 億元，季增 11%、年減 6%；毛利率 14.1%、營益率 6.2%；稅後純益 3.5 億元，季增 34%、年增 4%，每股純益 1.72 元，上半年每股純益 3 元。

智易 7 月營收 31.9 億元，月增 22%、年增 6%，前七月營收 183 億元，年減 10.7%，單月、累計均為歷史次高。