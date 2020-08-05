安聯：美股不會重回3月低點 但企業違約恐引發大幅修正

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 週二 (4 日) 表示，美國股市預計不會重回今年 3 月的低點，但企業違約可能引發美股下一輪的大幅修正。

標普 500 指數在 3 月 23 日觸及 2191.86 點的盤中低點之後，已經大幅反彈逾 40%，距離 2 月所創的歷史新高，也只剩 3% 不到的距離。

El-Erian 表示，預計不必擔心美股重新回到 3 月的低點，但接下來仍可能因為企業違約，或其他央行無法防範的資本減損事件，而帶來下一波大幅修正。

El-Erian 認為，在資本結構最底層的公司，目前面臨的風險最大，包括「ccc 評級的高收益公司債和類似資產，以及這些公司的股票，加上一些新興市場」。

在此之前，El-Erian 操作的情況並不佳，他表示，在美股由 3 月低點大漲之前，他就已經改採守勢。他說，事實證明，他太早轉為防禦。

針對疫情，El-Erian 認為，如果美國無法在全國範圍內，健康地重啟經濟，整個美國公債名目殖利率曲線，可能會降至 1% 以下。

他表示，靠著央行大舉押注流動性，支持了投資級公司債的價格，還提振垃圾等級公司債脫離 3 月低點，但今年以來，垃圾債的收益仍為負值。

El-Erian 相信，聯準會不太可能實施負利率，但他承認，聯準會買入高收益債券，確實是令人意料外的舉動。

對於聯準會的下一步，El-Erian 預期，他們的策略可能是強化前瞻性指引和更多 QE，並採取更為對稱的通膨目標，這將使得聯準會繼續很長一段期間保持零利率。