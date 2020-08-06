新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

盤前財經大事搶先讀2020年08月06日

盤前財經大事搶先讀2020年08月06日
盤前財經大事搶先讀2020年08月06日
今日操盤前瞻

法說會：聯詠、群電、凌華、捷迅、虹冠電
除權息：統一、華新科、璟德、晟德、廣積、精星等

〈貴金屬盤後〉小非農令人太失望 金價漲勢更兇猛 逼近 2050 美元

週三 (5 日) 交易，黃金期貨價格大幅收高，連續第四日上漲，突破並擴大在歷史新高 2000 美元以上的漲勢。閱讀全文...

安謀收購案 日媒爆台積電與鴻海有意入股

《日經亞洲評論》週三 (5 日) 引述消息人士報導，台積電與鴻海皆有意投資旗下英國晶片設計商安謀 (ARM Holdings)，以取得安謀部分股權。閱讀全文...

先進製程耗材需求大 崇越獲台積追單 今年可望首賺逾一股本

隨著晶圓代工業者台積電 (2330-TW) 下半年高階製程產能滿載，帶動矽晶圓、光阻液需求，崇越 (5434-TW) 也受惠，其中光阻液主力客戶需求動能加溫，加上新加坡新代理權出貨加持，下半年營收將優於上半年。閱讀全文...

義隆結盟聚積劍指三星訂單 將擴非筆電產品線布局

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 昨 (5) 日宣布入股 LED 驅動晶片聚積 (3527-TW) ，雙方將攜手開發 Mini/Micro LED 相關產品，新品最快明年問世，市場解讀，義隆入股聚積，目的是劍指三星訂單。閱讀全文...

中美晶、宏捷科今日同步停牌 傳攜手佈局化合物半導體領域

中美晶 (5483-TW) 與砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 因有重大訊息待公布，今 (6) 日同步暫停交易，市場認為，雙方可能在化合物半導體新材料上進行策略結盟，攜手強化在砷化鎵、氮化鎵等應用領域佈局。閱讀全文...

相關個股

相關新聞