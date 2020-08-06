盤前財經大事搶先讀2020年08月06日

今日操盤前瞻

法說會：聯詠、群電、凌華、捷迅、虹冠電

除權息：統一、華新科、璟德、晟德、廣積、精星等

〈貴金屬盤後〉小非農令人太失望 金價漲勢更兇猛 逼近 2050 美元

週三 (5 日) 交易，黃金期貨價格大幅收高，連續第四日上漲，突破並擴大在歷史新高 2000 美元以上的漲勢。閱讀全文...

安謀收購案 日媒爆台積電與鴻海有意入股

《日經亞洲評論》週三 (5 日) 引述消息人士報導，台積電與鴻海皆有意投資旗下英國晶片設計商安謀 (ARM Holdings)，以取得安謀部分股權。閱讀全文...

先進製程耗材需求大 崇越獲台積追單 今年可望首賺逾一股本

隨著晶圓代工業者台積電 (2330-TW) 下半年高階製程產能滿載，帶動矽晶圓、光阻液需求，崇越 (5434-TW) 也受惠，其中光阻液主力客戶需求動能加溫，加上新加坡新代理權出貨加持，下半年營收將優於上半年。閱讀全文...

義隆結盟聚積劍指三星訂單 將擴非筆電產品線布局

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 昨 (5) 日宣布入股 LED 驅動晶片聚積 (3527-TW) ，雙方將攜手開發 Mini/Micro LED 相關產品，新品最快明年問世，市場解讀，義隆入股聚積，目的是劍指三星訂單。閱讀全文...

中美晶、宏捷科今日同步停牌 傳攜手佈局化合物半導體領域

中美晶 (5483-TW) 與砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 因有重大訊息待公布，今 (6) 日同步暫停交易，市場認為，雙方可能在化合物半導體新材料上進行策略結盟，攜手強化在砷化鎵、氮化鎵等應用領域佈局。閱讀全文...