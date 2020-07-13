美中貿易戰+疫情 2020年GaAs射頻營收估減3.8%

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大以及日益升溫的中美貿易戰雙重影響下，射頻前端元件 IDM 大廠與製造代工廠營收遭受衝擊，此外，2020 年對電信終端設備的需求下降，預期也將導致 GaAs 射頻前端市場萎縮，預計今年 GaAs 射頻前端市場營收將為 57.93 億美元，年減 3.8%。

拓墣產業研究院表示，中美貿易戰日趨激烈，美國政府提高中國商品關稅，中國政府則試圖通過採取與美國脫鉤、從其他國家進口商品和服務的政策來做出回應。但是，由於射頻前端組件的研發能力不足，中國仍依賴美國 IDM 來生產 PA 組件和 RF 模組。

拓墣產業研究院分析師 John Wang 表示，在射頻前端元件的分類當中，GaAs 化合物半導體因其耐高溫、可用頻率範圍廣以及高頻下低噪聲的特性，特別適合用於 PA(功率放大器) 組件。

儘管貿易戰降低了美國 IDM 從中國客戶獲得的營收，但中國智慧型手機製造商必須從這些 IDM 進口產品的事實意味著，美國 IDM 能夠在一定程度上維持住底線。在今年第一季度，Qorvo(QRVO-US) 的營收年增 15.7% 至 7.88 億美元，而 Skyworks(SWKS-US) 的營收則年減 5.5% 至 7.66 億美元。

去年上半年，中美貿易戰也拖累了 GaAs 代工業務的總營收。但是，在去年下半年，在中國與美國商品和服務脫鉤的影響下，中國 IC 設計公司決定直接向穩懋 (3150-TW) 與宏捷科 (8086-TW) 購買。在今年一季，穩懋的營收年增 67.8% 達到 2.01 億美元，而 AWSC 的營收也增長 162.6% 達到 2700 萬美元。

報告中認為，隨著全球 5G 基地台建設加速，以及 5G 手機在智慧手機在製造商年產量中的佔比增加，射頻前端 IDM 大廠的營收有可能在 2021 年的從谷底反彈。同時，一些代工廠也可能會從因此受益。