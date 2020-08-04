中國特定鋁箔低價登台業者喊苦 財部啟動調查

中鋼鋁業日前向關務署申請，針對中國產製的「特定鋁箔」進行反傾銷調查，關務署今 (4) 日宣布即日起將與經濟部展開調查，至於中國產製的「特定鋁箔」是否需課徵反傾銷稅，預估最快一年後揭曉。

根據關務署公告，本次涉案貨物為鋁純度超過 99.3% 但不超過 99.9% 的「特定鋁箔」（Certain aluminum foil），厚度低於 0.007 公厘，但高於或等於 0.005 公厘，主要應用在民生日用品包裝，包括食品包裝、香菸褙紙等。

中鋼鋁業上 (7) 月底向關務署申請，指稱從 2016 年到 2019 年上半年期間，中國出口的「特定鋁箔」以低價方式大量傾銷來台，進而衝擊國內銷售價格，導致中鋼鋁業虧損擴大。

中鋼鋁業表示，中國以低價傾銷方式，取代其他進口國成為我主要鋁箔進口國，嚴重壓縮國內業者的內銷空間，導致國內鋁業不論在市占率、獲利都節節下滑，嚴重損害業者權益，因此向關務署申請啟動調查。

根據關務署審查程序，最慢必須在 40 天內與經濟部針對產業損害進行聯合調查，當經濟部認定有損害產業之虞時，再由關稅稅率審查小組審議，並進行初步判定，決定是否課徵反傾銷稅，最快需等一年後才能決議是否針對中國鋁箔業者課徵反傾銷稅。