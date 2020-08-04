〈紅色供應鏈來襲〉中國業者瞄準當地需求 再生晶圓版圖變化引矚目

中國業者協鑫集成公告，擬募資不超過人民幣 42 億元，折合新台幣約 176.9 億元，投資大尺寸再生晶圓領域，外界解讀，中國半導體業有國產化的目標推動，帶動當地業者積極擴充自有產能，台廠若想切入將有難度，再生晶圓廠市占版圖變化引矚目。

再生晶圓前四大業者包括日廠 RS Technologies，台廠昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW) 與辛耘 (3583-TW)，隨著中國晶圓廠產能陸續開出，再生晶圓需求穩定增長，但中國目前仍無自主量產再生晶圓的能力，因此廠商積極砸錢投資，補足供應鏈缺少的部分。

協鑫集成規劃，此次預計投資跨入 8 吋、12 吋再生晶圓領域，目標分別為月產能 5 萬片與 25 萬片。

台廠昇陽半、中砂客戶結構與營收來源不同，其中，昇陽半月產能約 30 萬片，供應給台灣晶圓廠，少部分供應給台積電 (2330-TW) 南京廠與聯電 (2303-TW) 廈門廠。

中砂月產能為 20 萬片，以記憶體客戶為主，包括美光、英特爾，不過，日商 RS Technologies 長期在中國深耕，今年更規劃在中國擴建 12 吋新廠，預計今年月產能約 5 萬片，將首當其衝。

法人認為，隨著協鑫集成產能開出，除了 RS Technologies 受影響最大，長期來看，中國晶圓廠成長迅速，當地再生晶圓需求將只增不減，原本可成為台廠的新市場，但隨著當地產能開出，昇陽半、中砂若想擴增新成長動能，恐會面臨難度，未來各家市占版圖變化引市場關注。