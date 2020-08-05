盤前財經大事搶先讀2020年08月05日

今日操盤前瞻

法說會：永豐金、上銀、瑞昱、世界、精測

除權息：新光金、統一超、資通、三商等

WSJ：美中將在 8/15 討論第一階段貿易協議

華爾街日報 (WSJ) 引述消息人士說法報導，美國和中國已經同意在 8 月 15 日針對第一階段貿易協議會商，與會者包括美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 和中國副總理劉鶴。閱讀全文...

〈環球晶法說〉明年半導體業市況佳 可望賺逾 3 個股本

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 上半年每股賺 14.42 元，下半年表現將持穩，外資預估今年 EPS 將落在 28 至 29 元間，董事長徐秀蘭也釋出對明年的樂觀展望，看好半導體產業動能成長強勁，會是很好的一年。閱讀全文...

〈台灣大法說〉5G 手機下半年陸續上市 可望加快滲透率

台灣大 (3045-TW) 昨 (4) 日舉行線上法說，總經理林之晨表示，隨著 iPhone、其他手機品牌即將陸續推出 5G 手機，將帶動新機綁約需求，加上持續擴增網路建設，預期 5G 滲透率可望加速。閱讀全文...

大誠保經遭檢舉以保單借款追加保額 違法槓桿操作挨罰 120 萬元

金管會昨 (4) 日表示，接獲民眾檢舉，大誠保經某通訊處業務員經手的保單，有多位保戶於短期內持續辦理保單借款，再將款項追加投入原保單以進行槓桿操作，大誠保經已違反保險相關法令，依法核處處罰鍰新臺幣 120 萬元，並限期 1 個月改正。閱讀全文...

金價期貨漲破 2000 美元 外銀示警漲多拉回風險蠢動

黃金價格銳不可擋，黃金期貨價格日前飆破 2000 美元、現貨也衝上 1988 美元，雙雙創下歷史新高，法盛投資認為，金價在市場低利率下仍具吸引力，短線欲跌不易，但瑞銀示警，金價在攻上 2000 美元後恐將回落，預期明年中金價約落在 1900 美元。閱讀全文...