〈環球晶法說〉徐秀蘭：下半年產能維持滿載 明年將是很好的一年

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (4) 日召開法說，董事長徐秀蘭指出，12 吋下半年將維持滿載，8 吋也都是滿載狀態，除部分磊晶產能利用率稍低於 9 成，整體下半年營運將持穩，而明年半導體產業動能成長強勁，將是很好的一年

徐秀蘭指出，整體半導體產業受疫情的影響，相較其他產業來得輕，疫情加速遠端工作、教學、電子商務等雲端需求成長，應用更加廣泛且越趨普及，在各國政府加速推出各種振興經濟政策下，預期下半年市況、營運將持穩。

從各尺寸需求來看，徐秀蘭表示，12 吋需求持續強勁，產能利用率滿載，預期下半年仍將維持滿載狀態；8 吋除部分磊晶產能利用率稍低於 9 成外，其他均為滿載狀態；6 吋第 2 季產能利用率約超過 7 成，第 3 季則將進一步提升。

至於庫存，徐秀蘭指出，目前客戶端庫存水位仍高，但與去年同期相較，仍處於健康狀態，且由於客戶多擔憂疫情將持續，加上看好明年市場與 GDP 將復甦，帶動需求大幅成長，客戶端庫存還會維持高檔水準，若後續疫情發展不利，客戶才可能重新評估是否要調節庫存。

徐秀蘭也強調，先前車用市場表現疲弱，目前雖還是充滿挑戰，但車市需求 5 月已落底，將從第 3 季起復甦，下半年應用可望逐季成長。

對於明年，徐秀蘭認為，在 5G 通訊技術驅動下，加上車用需求落底回溫，功率元件對化合物半導體的需求也將成長，明年半導體產業動能強勁，會是很好的一年，矽晶圓市場供需也將處於健康狀態。

不過，徐秀蘭認為，明年仍有三大疑慮，包含第一，疫情影響持續多久，是否會再有封城鎖國等情況；二，地緣政治因素，美中貿易戰與各國紛爭是否會持續惡化；第三，匯率因素。

徐秀蘭說，已有客戶開始洽談明年矽晶圓供給，最關心應用於先進製程的 12 吋磊晶矽晶圓供給，8 吋、6 吋方面，未有客戶擔心供給缺貨。