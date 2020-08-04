全漢Q2 EPS 1.43元 賺贏去年全年 近11年單季最佳

電源廠全漢 (3015-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，受惠接單暢旺，稼動率滿載、加上產品組合轉佳，單季稅後純益 2.68 億元、每股純益 1.43 元，不僅改寫近 11 年的單季新高，也賺贏去年全年，上半年每股純益也轉正來到 1.31 元。

全漢第二季營收 36.17 億元，季增 36.8%、年增 5%；毛利率 14.7%，季增 3.8 個百分點、年增 4.1 個百分點；營益率 3.7%，較前季、去年同期轉正；稅後純益 2.68 億元、每股純益 1.43 元，較前季轉盈，也大幅優於去年同期。

全漢上半年營收 63.18 億元，年減 4.9%、毛利率 13.1%，年增 3.7 個百分點、營益率 1.5%，較去年同期負轉正，稅後純益 2.49 億元、每股純益 1.31 元，也較去年同期虧轉盈。

全漢受惠佈局工業電腦、邊緣運算等趨勢應用效益顯現，帶動產品組合轉佳，毛利率衝上近年新高，加上電源安全規範升級下，客戶更換需求浮現，而全漢在過去兩年，也先將研發費用攤提完畢，也是今年獲利率大幅改善的主因之一。

在毛利率大幅改善，營收回溫下，全漢第二季純益也創下 2011 年第三季以來新高，每股純益則因股本變動，為 2009 年第三季以來新高。