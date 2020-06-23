〈環球晶股東會〉保守看下半年 營運估與上半年相近

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，去年底原預期今年營收將逐季走升，不過目前不確定因素仍在，下半年雖仍可望逐季攀揚，但成長幅度非常小，謹慎保守看待，估表現與上半年相近；從各尺寸來看，12 吋市況非常健康，磊晶產能供不應求，8 吋稼動率也不差。

徐秀蘭表示，今年第 1 季、第 2 季表現不差，6 月營收可望優於前 2 個月，不過，去年底原預期今年營收可望逐季走揚，但受疫情影響，不確定因素仍在，尤其車用客戶需求相對觀望，下半年雖仍可望逐季攀揚，但成長幅度非常小，對下半年營運謹慎保守看待，估與上半年相近，表現平穩。

各尺寸需求方面，徐秀蘭指出，12 吋市況非常健康，但磊晶 (epi) 產能完全供不應求，其他非磊晶的 12 吋產能稼動率也非常高，記憶體及其他應用領域需求均相當不錯；8 吋部分，磊晶稼動率不像 12 吋那麼滿，相對弱一些，但整體 8 吋稼動率也不差。

也因 12 吋磊晶產能供不應求，環球晶上周在中德分公司啟動擴產，主要擴充先進製程 12 吋磊晶矽晶圓產能，預計 2021 年底完工、2022 年量產，屆時每季產能將增加超過 9 萬片。

至於價格部分，徐秀蘭表示，原先認為今年價格會稍微好一些，但目前未有太大波動、持平表現，下半年本來也預期會有較顯著反彈，不過市場不確定因素仍多，目前仍持平看待，部分先進製程磊晶價格則會相對好一些。