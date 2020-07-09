精測Q3營收可望創高 開盤即填息 漲停重返900元大關

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (9) 日除息，每股配息 10 元，除息參考價 842 元，法人看好，精測第三季營收可望挑戰單季新高，季增約 15-20%，今日在買盤進駐下，股價以 875 元開出，開盤隨即秒填息，盤中攻上漲停 926 元，重返 900 元，創近 5 個月新高價。

精測上半年受惠 5G 射頻晶片 (RF)、智慧型手機應用處理器 (AP) 測試需求強勁，VPC(垂直式探針卡) 業績逾倍數成長，超越去年全年，推升整體營收達 19.6 億元，年增 53.3%。

展望下半年，法人指出，精測第 3 季在出貨遞延發酵下，加上聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US) 中高階 5G 晶片測試需求升溫，以及美系客戶自行研發 CPU 訂單，多動能驅動下，第 3 季營收可望季增 15-20%，挑戰新高。

精測第 1 季營收 9 億元，季減 10.72%，年增 48.48%，毛利率 52.59%，季減 1.06 個百分點，年增 2.01 個百分點，營益率 24.23%，季減 6.26 個百分點，年增 5.41 個百分點，稅後純益 1.79 億元，季增 7.83%，年增 90%，每股稅後純益 5.46 元。