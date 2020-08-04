〈京城銀法說〉董座：台防疫有成 股市站上萬二很合理 將適度承接股票

京城銀行 (2809-TW) 今 (4) 日舉行法說，董事長戴誠志指出，台灣不論在疫情處理、資訊透明都做得非常好，台股站上「萬二」是合理的位置，銀行先前趁股市大漲時略為調降投資部位，投資將採「高出低進」，將適度承接遭低估的股票。

台股在資金行情拱衛下，指數站穩「萬二」後高檔整理，外界憂台股在缺乏強勁基本面支撐下，恐有泡沫化疑慮，但戴誠志認為，台股站上 12000 點，「是應該得到的指數位置」。

戴誠志指出，就算並非所有人都投資台股，但大家一定都有勞退基金，也就是說民眾的退休金與資本市場密不可分，台股目前站上「萬二」是合理的位置。

京城銀行財務部協理吳志人補充說明，銀行先前趁台股上漲時，適度調節持股部位，目前持有台股水位從 40 多億元降至 30 多億元，其中約 2 億元放在其他綜合損益 (OCI)，另有 27 億元放在交易部位。

吳志人指出，原則上對台股會根據估值變化調整，操作策略以高出低進為原則，一旦發現有股票遭低估也會逢低加碼。

談到利率政策，戴誠志表示，現在央行的角色、任務跟以前不同，以前央行利率政策以通膨為主，但這些年受消費與供給市場轉變，在通膨穩定的情況下，央行透過貨幣供給支撐景氣、穩定金融市場幾成常態，在美國聯準會與全球央行聯手印鈔票、灌錢的效應下，預期低利率將成為常態。