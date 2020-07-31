資金行情撐腰周線收紅 台股市值突破38兆

台股在資金行情力拱下單周上漲 360 點，收在 12664.8 點，上市公司市值也站上 38 兆元，儘管短線有獲利了結賣壓湧現，但法人認為，企業財報優於預期搭配熱錢支撐，中長線仍有布局空間。

台股今 (31) 日受賣壓調節開低走低，但終場仍成功守住 5 日線，周線順利收紅，上市公司總市值也攀升至 38.5 兆元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤勢主要反應國內外重要企業財報數字，加上資金持續流入有領先技術優勢的電子上游族群，激勵台股一度攻上「萬三」關卡。

廖哲宏表示，儘管外資連續 4 個交易日賣超，但調節金額都不大，統計 7 月淨買超 56.42 億元，目前外資回補台股速度仍相對緩慢，累計至今仍賣超 5000 多億元，但在歐美央行大舉量化寬鬆，挹注市場流動性，仍看好資金行情支撐股市力道。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，台股雖然周五成交量維持 2000 億以上水準，但指數如要繼續向上突破前波，交易量必須再放大超過前一根黑 K 線 3489 億元水位，而目前資金行情若有望持續則股市動能無虞，有機會向上挑戰新高。

周書玄表示，半導體龍頭類股持續高檔支撐，帶動指數站穩 12000 以上，接下來可觀察生技與傳產等類股是否順利接棒演出。

周書玄進一步分析，科技與生技醫療類股仍是中長線看好的方向，由於美中關係惡化，部分轉單效應，也讓台廠將繼續受惠國際訂單需求。此外，醫療物資如: 口罩、額溫槍、醫療防護與器材等，下半年國際訂單仍將持續收單。

展望後市，富蘭克林華美投信表示，儘管全球各國公布第二季經濟表現不佳，但台灣經濟表現預估全年有正 1% 以上成長，台股中不乏科技、醫療與傳產汽車、塑化、紡織等多元的發展機會。

安聯投信則認為，受疫情影響，市場對於居家辦公等遠距需求仍在，此對 NB/DC 的需求可望；部分經濟活動重啟後，不易再停擺，因此市場對於防護衛材的長期需求也可望成為常態，讓原材料跟防護衣代工跟進受惠。