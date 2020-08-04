〈環球晶法說〉Q2 EPS 7.81元寫1年來高點 上半年每股賺14.42元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (4) 日公告第 2 季財報，受惠醫療、遠距應用帶動，加上客戶急於建立安全庫存，第 2 季稅後純益 33.97 億元，季增 18%，年減 4.2%，每股純益 7.81 元，為近 1 年高點；上半年稅後純益 62.78 億元，年減 15.3%，每股純益 14.42 元。

環球晶第 2 季營收 137.01 億元，季增 1.38%，年減 6.76%，毛利率 38.56%，季增 2.03 個百分點，年減 1.49 個百分點，營益率 30.9%，季增 2.75 個百分點，年減 0.9 個百分點；稅後純益 33.97 億元，季增 18%，年減 4.2%，每股純益 7.81 元。

環球晶上半年累計營收 272.16 億元，年減 10.13%，毛利率 37.56%，年減 2.98 個百分點，營益率 29.52%，年減 3.08 個百分點；稅後純益 62.78 億元，年減 15.3%，每股純益 14.42 元。

環球晶表示，受惠醫療電子急單、因居家隔離而發酵的數位服務、遠距工作所帶動的週邊配備，帶動電腦、雲端、伺服器與數據中心出貨量大增，且客戶紛紛建立安全庫存，以避免供應鏈中斷，整體上半年出貨持穩。

在產品價格方面，環球晶指出，上半年價格未有太大波動、持平表現，下半年原也預期會有顯著反彈，不過市場不確定因素仍多，目前仍持平看待，部分先進製程磊晶價格則會相對好一些。