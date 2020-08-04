〈群創財報〉Q2虧損收斂 EPS -0.49元 上半年 -1.04元

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (4) 日公布第 2 季財報，受惠歐美市場解封、宅經濟產品需求，帶動整體面板需求、價格回溫，單季毛利率轉正，營運虧損收斂，第 2 季稅後虧損 33.61 億元，每股虧損 0.49 元，為連 7 季虧損；上半年虧損 100.5 億元，比去年同期虧損 66.95 億元多，每股虧損 1.04 元。

群創第 2 季合併營收 668.33 億元，季增 32.73%、年增 5.87%，毛利率 2.77%，由上季虧轉盈，年減 0.94 個百分點，營業虧損達 33.61 億元，營益率 - 5.03%，稅後虧損 47.81 億元，皆較上季虧損收斂，每股虧 0.49 元，另外，折舊及攤銷 89 億元，資本支出 45 億元。

累計群創今年上半年營收達 1172.75 億元、年減 4.7%，毛利率 0.82%，年減 1.79 個百分點，營益率 - 8.17%，稅後虧損 100.5 億元，每股虧 1.04 元。

群創統計，第 2 季整體出貨面積 741 萬平方公尺，季增 25.5%，液晶面板售價為每平方公尺 287 美元，較上季平均增加 9 美元，中小尺寸合併出貨面積達 77.2 萬平方公尺，季增 32.4%，而中小尺寸營收為新台幣 161 億元，季增 22%。

營收比重部分，群創第 2 季手機及商用產品 33%，可攜式電腦為 23%、桌上型螢幕 13%、電視 31%，以產品尺寸別區分，10 吋以下、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上分別占 25%、28%、15%、6%、26%。