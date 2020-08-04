Q3全球筆電估季增逾2成 廣達可望穩居代工龍頭

第 3 季進入傳統消費電子產品旺季，市調機構 DIGITIMES Research 指出，受惠整體零售庫存偏低、大型教育專案採購，第 3 季全球筆電出貨可望維持第 2 季高檔，年增逾 2 成，台系代工廠可望受惠，其中廣達 (2382-TW) 受惠 Chromebook 出貨占比提升，可望穩居筆電代工龍頭。

DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫表示，第 2 季在遠距商機刺激下，全球筆電出貨季增 73.6%，根據供應鏈拉貨狀況，第 3 季零售通路水位仍低，加上日本大型教育標案進入大量採購期，雖然短期面板、電源管理 IC 及 CPU 等零組件較為吃緊，但預期第 3 季全球筆電出貨仍將保持第 2 季水準，年增逾 2 成。

品牌表現方面，龍頭大廠惠普 (HP-US) 第 3 季有教育大單、消費旺季需求，但第 2 季基期較高，估出貨將小幅下滑，聯想也可望受惠日系品牌教育標案訂單量增加，第 3 季出貨持續成長，戴爾 (DELL-US) 則因商務機種上半年提前達標，第 3 季成長有限。

蘋果 (AAPL-US)、宏碁 (2353-TW) 第 3 季出貨則都可望優於第 2 季，預期蘋果第 3 季將推出搭載 ARM 架構處理器的 MacBook 新品，宏碁則受惠 Chromebook 教育、消費需求同步增長，出貨表現可望優於大部分品牌。

隨著筆電拉貨動能延續，有利台灣組裝代工廠廣達、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等營運增溫，其中，廣達受惠美台日客戶 Chromebook、中高階消費新品訂單大增，將續居全球筆電代工龍頭。