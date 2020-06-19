〈宏達電股東會〉睽違一年推新機Q3開賣 舊換新方案另再規劃

宏達電 (2498-TW) 日前發表 2 款手機，分別為 5G 手機 htc U20 5G 及 4G 手機 Desire 20 Pro，對於手機未來規劃，財務長沈道邦表示，2 款新機預計 7、8 月開賣，是否推舊機換新機的方案，將由團隊規劃。

宏達電睽違 1 年，搶在 5G 開台前一次發表兩款新機，其中 5G 手機方面，相較其他手機品牌多以旗艦機種打入市場，售價至少 3 萬元起跳，宏達電推出的 htc U20 5G 售價不到 2 萬元，選擇中高階市場為戰場；而宏達電推出的 4G 手機 Desire 20 Pro 售價為 8990 元，同樣搶攻中階市場。

沈道邦指出，這幾年硬體設備布局上，都是堅持創新理念，根據過往經驗，一定要在對的時間推出產品。日前發表的 2 款新機，已經與台灣 5 家電信商合作，希望可在 7、8 月開賣。

股東關注，宏達電是否能推出舊機換新機方案，對此，沈道邦表示，銷售團隊未來會有其他促銷、優惠活動，舊換新方案也將納入參考。

HTC U20 5G 採用高通 Snapdragon 765G 晶片，支援 SA 跟 NSA 雙模式，確保在 5G 建設過渡期間使用無虞，螢幕為 6.8 吋，也是目前市面上螢幕最大的 5G 手機。相機方面為 5 鏡頭，包含 3200 萬畫素的自拍前鏡頭；主鏡頭涵蓋大光圈、超廣角、超微距、散景功能，且具備 Al 場景偵測，影像畫質為 4K。該 5G 手機正進行最後相關認證階段，預計 7 月 1 日開始預購，目標 8 月開始出貨。