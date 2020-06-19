〈宏達電股東會〉前執行長周永明也搶VR商機 王雪紅：市場剛起步加入廠商很多

宏達電 (2498-TW) 今 (19) 日舉行股東會，針對前執行長周永明成立虛擬實境技術公司 XRSPACE ，市場解讀為對戰老東家，宏達電董事長王雪紅今日對此表示，VR 產業還在初期階段，未來將有更多廠商加入，不排除加入的廠商還可以成為宏達電策略夥伴。

周永明日前創辦成立未來市 (XRSPACE)，運用 5G、XR、AI、雲端等新科技，打造社交實境 5G XR 平台，產品預計第 3 季在台上市。

宏達電今日舉行股東會，此議題也引起小股東們關注，擔憂周永明的 5G XR 平台，是與宏達電 AR/VR 產品競爭，王雪紅表示，宏達電 4、5 年前開始布局 VR 領域，包括應用平台、科技技術等，打造完整生態系，VR 市場才剛起步，預期未來會有更多的廠商加入，也不排除後續加入的新廠商，可以成為策略夥伴。

事實上，不只周永明進入 VR 市場領域，社群媒體巨擘 Facebook 也推出 VR 虛擬實境眼鏡「Oculus Go」。

王雪紅認為，Facebook 主要銷售族群是一般消費者，加上既有內容產業、公司資金支持，售價較便宜，但宏達電專攻教育、醫療、公司行號等 B2B 市場，提供業者遠端會議、遠距教學，解決目前因疫情面臨的社交問題，因此，兩者不算直接競爭。