量化寬鬆+財報助攻淡化疫情隱憂 股票型ETF成資金追捧重點

聯準會重申寬鬆路線，加上科技股企業財報強勁亮眼，淡化經濟數據衰退衝擊，提供 ETF 吸金動能，依據彭博統計，過去一周股票型 ETF 資金近週淨流入 13.4 億美元。

觀察主要市場 ETF 資金流向，主要由歐洲股票型 ETF 居冠，單週資金淨流入 10.1 億美元，其次分別為日本、全球股票型 ETF，近週資金分別淨流入 9.4 億、8.1 億美元。

但美國股票型 ETF 近週資金則轉為淨流出 7.6 億美元最多，陸股 ETF 淨流出 7.2 億美元，亞太股票型 ETF 資金淨流出 4.1 億美元。

富蘭克林證券投顧分析，全球股市七月續揚 5%、新興股市更大漲超過 8%，兩者均為連續 4 個月月線收紅，預期接下來盤勢將重新聚焦美國新一輪財政刺激政策。

值得注意的是，隨著時間接近美國大選，加上惠譽信評以財政惡化為由將美國主權信評展望由「穩定」調降為「負向」，可能讓各國因應疫情衝擊而積極舉債救市的後遺症相繼浮現，增添市場波動。

此外，近期部分國家疫情升溫也可能壓抑未來經濟復甦力道，但考量各國政府及醫療體系在應對疫情上已較有經驗，預期全球再出現大範圍封鎖的機率不高，輔以全球央行延續低利寬鬆，可望提供景氣下檔支撐。