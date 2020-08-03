〈台股盤前〉美股終場收紅 台積電、聯發科扮多頭要角

美股上周五在蘋果、亞馬遜等重量級財報亮眼激勵下，四大指數除費半外全面收紅，台指期夜盤也一路從最低 12455 點，攀升至 12550 點，跌點收斂至 26 點，台股今 (3) 日則隨著台積電、聯發科營運相繼報佳音，有機會重拾漲勢。

市場傳出，由於英特爾先進製程卡關，超微 (AMD) 為搶下市占，提前包下台積電 7 奈米、5 奈米產能，投片量暴增，擠下蘋果，躍居台積電第一大客戶，也挹注 7 奈米產能滿載至明年。

聯發科上周五法說報佳音，看好隨著 5G 手機、遊戲機等新品發表，加上各類消費性電子需求回升，三大產品線將全面成長，估第三季營收將季增 22-30%，低標為 825 億元，可望改寫單季歷史新高。

獲利方面，聯發科預計，第三季毛利率將維持高檔，上看 44.5 %，相較上次財測 44% 的高標再度往上調升，每股稅後純益也落在 6.14-7.5 元，高標 7.5 元可望創下 6 年來新高。

台股自 7 月 28 日爆出歷史最大量後，仍站穩五日線，多方格局不變，加上各國維持貨幣寬鬆政策，熱錢持續湧入亞洲，台股在資金行情、兩大權值股展望正向，可望持續向上攻堅，時序則隨著財報陸續公布，中小個股也有輪動機會，投資人可留意獲利表現佳個股進行布局。