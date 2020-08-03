台股群龍無首跌破10日線 下跌151點收12513點

市場擔憂疫情再起，台股今 (3) 日震盪走跌，蘋概三王及大型權值股皆遭遇賣壓，多頭陷入群龍無首，資金流向生醫、中小型股，指數跌破 5 日線、10 日線支撐，回測 12500 點關卡，終場下跌 151.77 點，收在 12513.03 點，成交值略放大至 2314.32 億元。

權王台積電近期股價面臨修正壓力，今日開低走低，重挫逾 2%，收在 416 元；鴻海同步走弱，股價下跌 1.6%，收在 77.1 元；股王大立光下挫 0.6%，收 3800 元。

二線晶圓代工大廠聯電，受惠 8 吋產能漲價題材利多，持續獲買盤湧入，成交量超達 36 萬張，較前一個交易日高出近 2 倍，股價一度大漲 9% 來到 24.4 元，終場漲逾 6%，收 23.8 元，續創逾 13 年新高。

聯發科第 3 季營運看旺，早盤一度強漲近 6%，最高來到 743 元，但仍不敵高檔賣壓，股價震盪翻黑，收 696 元。祥碩今日下挫近 4% 驚險守住股后寶座，矽力 -KY 則小漲 0.6%，譜瑞 - KY 及信驊等高價股成為空方狙擊焦點，皆跌逾半根停板。

台灣傳出比利時籍離岸風電工程師染疫，指揮中心再度呼籲民眾落實戴口罩，激勵口罩股恆大、康那香股價亮燈漲停，南六同步大漲 6%；生技股買氣熱絡，合一、中天續亮燈漲停，台康生技、生華科、高端疫苗、ABC-KY 等多檔也攻上漲停價。