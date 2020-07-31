〈聯發科法說〉簡式財測出爐 Q3每股純益高標7.5元 挑戰寫6年新高

聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，會後公告簡式財測，預計第三季每股稅後純益將落在 6.14-7.5 元，高標 7.5 元可創下 6 年來新高，也在同日公布出售子公司奕力科技，預計處分利益為 0.36 億元。

展望第三季，聯發科指出，受惠三大產品線強勁成長，以美元對台幣匯率 1 比 29.2 計算，營收將達 825-879 億元，季增 22-30%，年增 23-31%，毛利率為 41.5-44.5%，相較上季預估值 41-44%，預估區間再度調升，顯現產品組合持續轉佳，營益率約 12.21-15.9%，創下近期新高。

聯發科前三季營收估 2109-2163 億元，年增 16-19%，毛利率 41.5-45%，營益率 11-12%，每股稅後純益 14.36-15.72 元。

聯發科也在今日公告，子公司 Gaintech Co. Limited 將出售奕力科技 100% 股權，收購者為 MagiCapital (東博資本) 所設立的投資公司 Midus Investments Limited，預估處分利益為 0.36 億元。

聯發科在 2015 年收購奕力科技，奕力為 LCD 面板驅動及觸控 IC，產品涵蓋手機、平板電腦、筆記型電腦、及監視器等電子產品。