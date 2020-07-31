外資連5買元大台灣50反1 敲進42.8萬張 金融股成賣超標的

台股今 (31) 日走勢震盪，尾盤爆大量下跌，終場下挫 58.12 點，收在 12664.8 點，周線連 7 紅。外資本周累計賣超 176.45 億元，連 5 買反向 ETF 元大台灣 50 反 1、友達，本周分別累計買超 42.8 萬張、8.5 萬張，金融族群則成外資今日狙擊標的。

三大法人今日土洋對作，外資連 4 賣、賣超 89.11 億元，本周累計賣超 176.45 億元；投信買超 2.42 億元；自營商連 7 賣、賣超 1.31 億元，三大法人共賣超 87.98 億元。

期貨方面，外資減碼多單 2631 口，多單未平倉口數降至 29242 口；投信回補空單 364 口，空單未平倉口數降至 34281 口；自營商增持空單 106 口，多單未平倉口數降至 8853 口。

觀察外資買超標的，持續佈局反向 ETF 元大台灣 50 反 1，大買 9.36 萬張，已連 5 買，本周累計買超 42.8 萬張；買超第二為友達，在下半年展望樂觀下，獲外資大力敲進 68531 張，同樣連 5 買，共買超逾 8.5 萬張；第三為富邦 VIX、買超 2.9 萬張，第四為群創 2.4 萬張，第五為聯電 2.3 萬張。

光寶科啟動二代接班，昨 (30) 日正式交棒，拚 5 年內營收衝至 2000 億元規模，外資正向看待，大買 1.1 萬張；PCB 廠欣興也獲外資買超 7500 張。南亞科、仁寶、晶技、建準、定穎、台達電、大聯大等電子股，均獲外資敲進超過 3500 張。

外資賣超方面，賣超第一為元大金、大賣 3.3 萬張，其次為大同、賣超 3.1 萬張，第三至七名依序為華邦電、台積電、彩晶、國泰金、新光金，均遭外資賣超逾 1 萬張，永豐金、第一金、臺企銀、兆豐金、開發金、中信金、台新金、富邦金，也遭提款超過 3500 張，金融族群成外資狙擊標的。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股科技股維持強勢，蘋果跟亞馬遜財報優於預期，而台股雖開低，下檔還是有明顯支撐，目前大盤正乖離偏高，指數維持高檔震盪整理格局，中小型股則維持相對強勢，第 3 季將以基本面行情為主，後續待籌碼面整理後，電子權值股仍有機會轉強。