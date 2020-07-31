〈聯發科法說〉Q3營收估季增22-30% 首度衝破800億元 毛利率上看44.5%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日舉辦法說會，展望第三季，總經理蔡力行指出，隨著 5G 手機、遊戲機等新品發表，加上各類消費性電子需求回升，三大產品線將全面成長，估第三季營收將季增 22-30%，低標為 825 億元，可望改寫單季歷史新高，毛利率也可維持高檔，上看 44.5 %。

依據聯發科財測，以美元對台幣匯率 1 比 29.2 計算，第三季營收約 825-879 億元，季增 22-30%，年增 23-31%，毛利率為 41.5-44.5%，相較上季預估值 41-44%，預估區間再度向上調升，顯現產品組合持續轉佳。

蔡力行表示，第三季行動運算平台、成長型以及智慧家庭產品將全面成長，其中，行動運算平台受惠多款 5G 手機上市，並開始出貨至中國以外的地區，加上遠距教學帶動平板及 Chromebook 需求，業績成長動能將自延續至本季。

成長型產品方面，蔡力行認為，ASIC(客製化晶片) 受惠遊戲機進入新的產品週期，加上年底消費性銷售旺季到來，第三季需求旺盛，加上企業級 ASIC 在雲端 AI 專案如期在下半年進入量產，ASIC 業績成長強勁。

此外，受惠連網產品升級潮，中國對 10G PON 的投資加速，加上近期居家辦公趨勢帶動，蔡力行預計，聯發科今年 WiF i6 晶片出貨量將達數百萬顆，電源管理晶片也因筆電與 5G 基地台帶動，業績將持續增長。

智慧家庭產品方面，蔡力行指出，全球電視第二季需求趨緩後，第三季在北美與歐洲市場帶動下，需求快速彈升，其他消費性電子需求也恢復，業績同樣優於上季，三大產品線將全面成長。