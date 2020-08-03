

◆盤勢分析

1. 在蘋果、亞馬遜等重量級科技股亮麗財報的激勵下，道瓊和標普 500 指數在上周五 (31 日) 最後一小時翻紅；終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.52%~+1.49%；蘋果飆漲 10.47% 改寫歷史新高，重奪全球市值最高企業寶座；臉書 + 8.17%；亞馬遜 + 3.7%；卡特彼勒 - 2.82%；台積電 ADR-1.3%。

2. 上周四美股漲跌互見，台積電 ADR-3.37%，上周五台股以下跌 69.46 點的 12653.46 點開出，最低來到 1263.571 點後，在 IC 設計、防疫、散熱模組、自行車等族群走強下，指數震盪走高一度翻紅，尾盤在爆大量壓低指數下，終場加權指數以下跌 58.12 點的 12,664.80 點作收，跌幅 0.46%，成交量 2,087.82 億元。三大法人合計賣超 87.98 億元：外資賣超 89.1 億元、投信買超 2.42 億元、自營商賣超 1.31 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，在上周二爆出巨量後，近三個交易日維持 2,000 億元以上的成交量震盪盤堅，指數仍有機會創高。

(2)均線：近三個交易日守穩 5 日線，短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 多頭排列，有利指數創高。

(3) 技術指標：KD 維持死亡交叉，K 值翻轉向下，KD 開口擴大，持續整理。

4. 櫃買指數上漲 0.92%，收在 163.21 點，突破 10 日線，將挑戰 20 日線，支撐約 160.6 點附近，壓力約在 166.3 點附近。

5. 觀盤重點：台股近三個交易日沿 5 日線震盪盤堅，多頭格局不變，未出現爆量長黑跌破 20 日線前，偏多操作為宜。

6. 進入第 3 季傳統營運旺季後，部分產業擺脫新冠肺炎疫情的干擾，訂單蜂擁而至，不但本季產能提前滿載，接單能見度也已到第 4 季甚至明年，吸引市場目光，使「追單受惠股」有機會躍居台股短線交投亮點。其中，2330 台積電、2454 聯發科、5347 世界、6488 環球晶、1598 岱宇、2031 新光鋼、9914 美利達、1589 永冠 - KY、6504 南六、6510 精測等是受矚目的十大「追單受惠股」。

7. 櫃買中心為配合 2020 年第 2 季上櫃公司財務報告公告，以利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，將辦理七場「櫃買市場業績發表會」。發表會日期分別為 8 月 18 日、19 日、20 日、24 日、25 日、27 日及 28 日，各場主題依序為「富櫃 200（一）」、「櫃買亮點」、「智慧生活」、「生技醫療」、「富櫃 200（二）」、「櫃買特色」及「富櫃 200（三）」等。

8. 被動元件大廠有望迎來獲利上修潮，電感廠 2456 奇力新、MLCC 廠華 2492 新科因第二季毛利率可望超標，獲法人調高今年每股獲利預估，法人一舉調高奇力新 EPS 達 8 元以上。華新科則因上季獲利回神，今年獲利估值亦上看 13 元，類股可望攜手繳出亮麗財報。