〈財報〉MLCC大廠村田製作所財報慘淡 全年財測不變

日本 MLCC 大廠村田製作所 (6981-JP) 在週五 (31 日) 盤後公布最新一季財報。2020 年度 Q1(4 至 6 月) 純益報 395 億日圓、年減 15.5%。主力產品的 MLCC 在車用市場出現大幅滑落，走高的日圓也成為公司獲利的重擔。

該公司股價在週五 (31 日) 收在每股 6609 日圓，較上個交易日下跌 1.14% 或 76 日圓。

村田製作所股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 GAAP 的 Q1 財報關鍵數據：

營收報年減 8.6% 至 3267 億日圓。

營業利益報年減 17.9% 至 513 億日圓。

稅前純益報年減 14.7% 至 539 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 15.5% 至 395 億日圓。

樹脂多層基板及鋰電池，在智慧型手機市場表現不佳。還有受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，海外生產據點停止生產也帶來影響。雖然在 5G 及 PC 市場的零組件銷售情況良好，卻也難以填補空洞。

主要產品營收表現：

電容器報年減 2.4% 至 1344 億日圓。主力產品的 MLCC 在 PC、相關機器還有基地台市場方面出現增加；但隨著汽車銷量下滑，車用電子方面營收則是出現大幅減少。

壓電製品報年減 16.0% 至 263 億日圓。用於智慧型手機的表面波濾波器表現不佳。

其它組件報年減 16.2% 至 773 億日圓。電感元件在 PC 市場出現增加，但鋰電池則是在智慧型手機及 PC 市場出現了大幅減少。

模組報年減 7.6% 至 879 億日圓。高頻模組在新款智慧型手機的帶動下出現增加，但是樹脂多層基板及連接模組在高階智慧型手機市場出現大幅減少。

以產品用途的營收來看：

影音設備報年減 8.7% 至 154 億日圓。鋰電池在遊戲機市場出現增加，但是在數位相機市場出現減少。還有連接模組也同樣在數位相機市場出現減少。

通訊報年減 2.8% 至 1592 億日圓。高頻模組在新款智慧型手機市場出現增加，還有 MLCC 在基地台市場表現穩健。但是受到肺炎疫情影響，在智慧型手機市場的整體營收表現出現下滑。

電腦及相關週邊報年增 16.1% 至 679 億日圓。在遠距工作需求帶動下，MLCC 及電感元件在 PC 市場出現增加。MLCC 在伺服器及資料中心市場，也同樣出現增加。

車用電子報年減 35.9% 至 428 億日圓。在肺炎疫情影響下，汽車銷量大幅滑落，也造成車用 MLCC 的需求大減。

家電 / 其他報年減 19.5% 至 407 億日圓。

全年財測關鍵數據：

營收預估年減 6.8% 至 1 兆 4300 億日圓。

營業利益預估年減 17.1% 至 2100 億日圓。

稅前純益預估年減 16.5% 至 2120 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 18.0 至 1500 億日圓。

各項財測數據都維持原先預測不變。