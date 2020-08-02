疫情害股利縮水 靠三招投資策略放大存股

許多民眾偏好領股利並且持續存股領息，但是今 (2020) 年面對金融市場震盪及股利縮水，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾應調整股利投資運用策略，該行理財規劃專家團隊提供三招投資策略，包括「運用固定收益降波動」、「活用投資保險增保障」及「善用海外資產添報酬」，才能長線布局穩健獲利。

近期是台股股利發放旺季，今年卻因疫情造成金融市場動盪，企業發放股利態度偏向保守，預估今年度上市櫃公司發放的股利總額約新臺幣 1.36 兆元，低於去年水準。

存股族最愛的股利縮水，想要透過投資將存股效益放大還是有招數，首先在「運用固定收益降波動」部分，盛季瑩說明，由於全球貨幣環境持續寬鬆，海內外公債殖利率持續走低，過往偏好存款收益進行退休規劃的民眾，近年來紛紛轉為存股投資。然而股市波動不小，民眾若單獨以股票做配置，恐使資產部位蒙受較大的波動風險，好的資產配置應當要有股有債。

盛季瑩進一步指出，債券相較於股市，具低波動、與股市表現相反等特性，受股市下跌影響程度較低，建議可運用固定收益降波動，其投資策略可採長期投資累積金流方式，保守者選擇高評等債券增加抗波動力；穩健者可選擇高收益債、新興市場債放大金流收益。

此外，此次疫情不僅重挫金融市場，也喚起民眾對於人身與醫療保障的重視。盛季瑩建議民眾亦可活用投資保險增加保障，不妨藉此機會審視個人保障缺口，若民眾希望兼顧投資與壽險保障，在考量自身風險承受度後，可選擇將股利投入兼具壽險保障與投資功能的投資型保單，同時兼顧金流需求和壽險保障。

另一方面，民眾可能面臨台股股息併入綜合所得稅課稅，或以 28% 稅率分離課稅的問題，對此，盛季瑩表示，民眾可藉由今年報稅資料，審視未來是否有稅賦規劃空間，或利用投資險連結類全委保單方式，將股息金流轉換為保單撥回，讓稅賦透過合理規劃降低負擔。尤其特別是偏愛台股投資的民眾，可以善用類全委保單配置台股投資，有望讓稅賦降低，進一步增加稅後實際金流收益。

最後，對於偏愛投資股票的民眾來說，盛季瑩建議可善用海外資產添報酬，也就是說，可以考慮將所領取的股利，分散投資到海外市場，適時分散布局到全球市場及其他產業，除可以避免台股單一市場風險集中度外，也可以兼顧各股市與產業的輪動機會，以提升投資績效。

儘管目前金融市場漲勢強勁，盛季瑩提醒，民眾仍需留意國內外金融市場風險，若投資海外股債標的，除了換匯將產生匯兌風險外，若有資本利得或利息收入將產生海外所得，也需多加留意相關風險與稅負。