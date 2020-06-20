〈新台幣升值投資術〉資產題材加持 傳產扛多頭領軍重任

台股受惠資金行情下持續站穩 11500 點關卡，熱錢湧入新台幣升勢支撐下有助挹注台股中長線走勢，其中股價偏低、有資產題材加持的傳產族群有望成為拉抬盤勢的重要助力。

台股在熱錢簇擁、高殖利率優勢加持下維持 11500 點高檔整理，有別於過去主要由電子、金融撐場，近期盤面交易亮點主要聚焦在生技、傳產等類股，其中生技受惠於防疫、新藥解盲推升漲勢，紡織則靠資產題材加持，帶動股價強勢表現。

富蘭克林華美投信指出，台股在資金面帶動下持續呈現高檔整理，但如果從基本面來看，不少科技廠商評估第 3 季訂單能見度尚未明朗，認為應該繼續觀察下半年經濟變化。

富蘭克林華美投信表示，過去傳統訂單淡旺季分別是上、下半年，比重約為 3：7，但今年第 2 季淡季不淡，預期全年比重可能約 4：6 甚至是 5：5。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也認為，台股雖有國際疫情二度爆發、中印衝突等地緣政治等干擾，但在市場資金充沛、台商資金回流、外資回補等推升下，台股盤中拉回很快就有資金承接，對台股形成強力支撐。

廖哲宏表示，在資金充沛的大環境下，具備成長性、具能見度的強勢股，尤其是科技板塊，且台美科技股是連動性大，明顯受到青睞，而部分受惠疫情改變產業成長趨勢的傳產股，也有不少表現空間；而這些強勢股在趨勢、成長利基下，後市有望持續受惠資金效應的推波助瀾。