〈台股盤中〉聯發科、鴻海撐盤 守五日線拚單月漲千點

美股周四漲跌互見，台股今 (31) 日下跌開出，盤中一度翻紅，但追價意願明顯縮手，指數隨後翻黑陷入盤整，台積電持續在盤下震盪，聯發科、鴻海則力守紅盤，台股更力拚站穩五日線，估今日成交量較昨日略縮，低於 2000 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王僅台積電在盤下震盪，鴻海、大立光皆上漲表態，漲幅約 1%，台達電則因獲利表現亮眼，大漲近 3%，站穩 200 元大關，聯發科也逆勢上漲、黑翻紅，上漲近 2%，帶動大盤跌幅收斂。

高價股今日各自表現，信驊下跌近半根跌停板，譜瑞 - KY 則因下半年展望佳，今日攻上漲停板，創下掛牌新高價，收在 1275 元，其餘個股如祥碩、矽力 - KY 則多在平盤附近游走。

隨著友達釋出下半年正向展望，顯現筆電、平板等 IT 需求相當強勁，帶動面板相關個股大漲表態，友達跳空開高，上漲近 3%，驅動 IC 業者也搭上漲價潮，矽創、敦泰皆上漲近 4%，聯詠更因有機會切入蘋果供應鏈，一度大漲近 9 %，站上 300 元大關，創下掛牌來新高。

今日 PCB 族群股價也續強，楠梓電、台光電、台郡、嘉聯益皆大漲逾 4%，被動元件也回神，國巨、奇力新、大毅、禾伸堂等，全數上漲表態。

隨著美國聯準會資金寬鬆政策不變，國際熱錢持續湧進台股，台幣今日也持續貶值，有助資金行情延續，且隨著各家財報陸續公告，台股將回歸基本面支撐，投資人也可找尋獲利表現亮眼個股進行布局。