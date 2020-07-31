〈台股盤前〉台指期夜盤下跌 賣壓調節恐加劇 修正壓力重

美股週四 (30 日) 四大指數漲跌互見，台指期夜盤一度下殺逾 160 點，尾盤跌幅收斂、台積電 ADR 跌幅逾 3%，法人分析，台股近期面臨高檔震盪，短線獲利調節賣壓重，大盤恐拉回修正。

美國第二季 GDP 創歷史最大衰退幅度、就業市場指標處於停滯，加上美總統大選不確定性攪局，美股四大指數漲跌互見，道瓊收跌 225.92 點、標普下跌 11.02 點作收、那指與費半分別收漲 44.87 點及 41.25 點。

市場消息方面，蘋果公布第 3 季財報，受惠 iPhone 11 在大中華地區銷售旺，營收優於預期，創同期新高，不過蘋果也證實，新款 5G iPhone 不會如期在 9 月發布，並計畫延後幾週後供應，市場認為，恐使得鴻海、和碩、大立光、玉晶光等蘋果供應鏈出貨旺季隨之遞延。

遠東航空掏空案台北地檢署起訴前遠航董座張綱維、時任合庫金董座廖燦昌，並請求法院從重量刑，由於廖燦昌現為第一金董事長，據悉，廖已在上午向財政部請辭，財政部原則上將尊重其個人意願准辭。

市調機構 Canalys 指出，華為第 2 季智慧手機出貨 5580 萬支，年減 5%，但首度超車稱霸多年的三星，躍居全球智慧手機出貨冠軍。隨著華為持續推出新機搶市，有助大立光、穩懋、國巨、華通、欣興等供應鏈出貨增溫。

法人表示，台股儘管多頭持續占上風，但主要仍有資金行情支撐，大型權值股面臨漲多資金調節困境，短線須慎防獲利了結賣壓，另外隨著蘋果公布財報與營運展望，牽動蘋概股動向。