台股跌58點收12664點 周線連7紅 7月大漲1043點

美股四大指數周四漲跌互見，台股今 (31) 日也震盪走跌，失守 12700、回測 5 日線，權王台積電休兵，由鴻海及聯發科回防撐盤，中小型股更活蹦亂跳，終場前最後一盤爆出 241 億大量，指數跌點擴大至 58.12 點，收 12664 點，成交值 2078.36 億元，周線仍連 7 紅，累計 7 月共上漲 1043.56 點。

觀察蘋概三王表現，台積電今日開低走低，下跌近 2%，收 425.5 元；受蘋果 iPhone SE 銷售亮眼激勵，鴻海股價逆勢上漲近 2%，不過尾盤賣壓出籠壓抑漲幅，小漲 0.5%，收 78.4 元；大立光股價也回穩，終場平盤作收。

台積電回檔整理，資金流向部分大型權值股，台達電、國巨皆強勢上漲 2% 左右，聯電、日月光投控、中華電、台塑、廣達及面板雙虎皆在盤面上表現，不過，整體下跌家數仍大於上漲家數。

IC 設計股正值法說旺季，依舊是盤面多頭焦點，指標股聯發科強勢翻紅，大漲逾 2%，衝破 700 元大關；股后祥碩第 2 季可望賺逾 1 股本，股價同步走高，穩居 1800 元之上；譜瑞 - KY 第 2 季也繳出亮麗成績單，帶動股價攻上漲停 1275 元，並超越信驊登台股第 4 高價股。

中小型股今日也獲資金挹注，其中，生技股合一持續受新藥解盲利多激勵，與中天股價雙雙亮燈漲停，委買單高掛，並同步帶動生技族群表現，杏國也攻上漲停價，合世、環瑞醫、亞諾法都逼近漲停價。