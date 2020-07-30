〈譜瑞法說〉看好筆電需求到明年仍健康 第三季營收拚季增2成續創新高

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (30) 日舉辦法說會，董事長趙捷表示，由於疫情使生活型態改變，筆電需求到明年仍健康，短期來看，第三季將迎來筆電傳統旺季，面板客戶拉貨力道強，加上市占率增加，估營收將達 1.35-1.49 億美元，季增 11-22%，續創歷史新高，毛利率約 41.5-44.5%。

趙捷指出，上半年營收創歷史新高，但存貨僅 9.85 億元，相較去年同期 11.48 億元下降，顯現客戶拉貨力道強勁，預計下半年在居家辦公趨勢延續下，Chromebook、筆電等 IT 面板需求仍相當旺盛，是第三季主要的成長動能。

不過，趙捷坦言，由於面板驅動 IC 需求強勁，加上 WiFi 等網通需求，導致 8 吋 0.11、0.35 微米製程產能吃緊，取得產能並滿足客戶，將是公司目前面臨的最大挑戰。

譜瑞 - KY 在高速傳輸介面晶片也有新進展，PCIe Gen 4 Retimer(時序重整晶片) 已開始量產，主要應用為企業用伺服器，並與營邦 (3693-TW) 合作布局 PCIe Gen 4 市場，預計下半年、明年營收貢獻將更顯著。

至於併購睿思科技，趙捷表示，目前已完成交易，未來將可憑藉兩家公司的智慧財產權，拓展公司在 USB 4.0 Host 端、Hub 端控制晶片布局，最快下半年將會有樣品 (Sample) 產出。