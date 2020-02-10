慧榮去年Q4純益季增38% Q1營收估受肺炎影響季減約10-15%

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技公布去年第 4 季財報，單季營收季增 35%，與全年營收雙創新高，稅後純益 3381 萬美元，季增 38%，每單位稀釋美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.96 美元 (約新台幣 29 元)。不過，受新型冠狀病毒疫情影響，慧榮估第 1 季營收將季減 10-15%，惟全年營收仍將年增 2 至 3 成。

慧榮去年第 4 季營收 1.532 億美元，較上一季大幅成長 35%，年增 32%，毛利率 49.3%，季減 0.5 個百分點，年減 0.9 個百分點，營益率 24.4%，季增 2.3 個百分點，年減 2.1 個百分點；稅後純益 3381 萬美元，季增 38.4%，年增 13.4%，每單位稀釋美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.96 美元 (約新台幣 29 元)。

慧榮去年第 4 季 NAND 控制晶片營收創新高，SSD 控制晶片營收季增近 25%，也創新高，eMMC/UFS 控制晶片營收較上季大增 7 成，而 SSD 解決方案營收則大增 6 成，受惠三大主力產品線成長帶動，第 4 季營收再改寫單季新高。

展望今年，慧榮科技總經理苟嘉章表示，三大主力產品線將持續帶動整體營收成長，其中，營收占比過半的 SSD 控制晶片，已直接供貨全球 7 家 NAND 大廠中的 5 家，全球主要模組廠商也是客戶。由於 NAND 市場價格穩定，加上 SSD 市場採用率提升，客戶對今年銷售預估皆持樂觀看法。

相較於通路市場，目前慧榮 SSD 控制晶片在 PC 及其他 OEM 市場，出貨比重已逾半，透過 NAND 大廠及模組廠客戶，打入 PC 及其他 OEM 市場供應鏈，苟嘉章預期，今年在此市場的開案量將提升，持續帶動整體營收成長。

eMMC 及 UFS 控制晶片方面， UFS 在智慧型手機市場採用率快速攀升，美國 NAND 大廠客戶將因此而受惠；中國模組廠客戶也成功打入更多 eMMC 應用市場，包括智慧型機上盒、音箱、電視及中、低階智慧型手機。

SSD 解決方案今年也將恢復成長，主要動能來自中國超大規模雲端供應商，將採購更多 Open Channel SSD 應用在其資料中心，另一方面，Ferri 單晶片 SSD 今年預期將打入更多車用、伺服器及工控市場供應鏈，帶動營收成長。

展望本季，慧榮指出，考量最近新型冠狀病毒疫情不確定因素對供給及需求面影響，預估第 1 季營收將介於 1.3 億至 1.38 億美元間，季減 10-15%，毛利率估介於 44-46%。今年全年營收估將年增 20-30%，達 5.39-5.84 億美元，全年毛利率估達 46-48%。

