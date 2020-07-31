Pixel 4a？谷歌預告8月3日發佈新一代經濟款Android手機

谷歌 (GOOGL-US) 週四在谷歌商店 (Google Store) 增加了一個預告頁面，內容顯示新手機 (名稱預計為 Pixel 4a) 將在 8 月 3 日發佈。

新手機預計將是去年 Pixel 3a 的下一代產品。Pixel 3a 當時發布售價為 399 美元，但具有一些更高價位 Pixel 3 的旗艦功能，例如高階相機。在蘋果 (AAPL-US) 和三星的主宰下，谷歌一直未能在美國智慧手機市場大放異彩，但其低價位的 Pixel 確實為谷歌另闢藍海。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 去年 7 月提過，「在 5 月推出 Pixel 3a 之後，Pixel 第二季整體單位銷售較去年同期成長一倍以上。」

但今年不同， Pixel 4a 將會直接槓上蘋果新版 iPhone SE，一樣主打平價但提供部分高階版功能的策略，2020 iPhone SE 起價 399 美元，但與較昂貴的 iPhone 11 使用同一款處理器，且具有無線充電和防水等高階功能。

谷歌 2019 年旗艦產品是 Pixel 4，因此今年可能推出該款的精簡版，之後秋季才推出新旗艦手機 Pixel 5。

科技部落格《9to5Google》發現，谷歌頁面上有一個隱藏的彩蛋揭示日期，必須點擊頁面上的方框，使其依序出現藍色、紅色、黃色、藍色、綠色、紅色，才會浮現 8 月 3 日這個日期訊息。

目前尚不清楚 Pixel 4a 的售價以及確切的開賣日期，但谷歌應該會在 8 月 3 日公布。