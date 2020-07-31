

◆盤勢分析

1. 周四在美國第二季 GDP 跌幅創歷史新高、就業市場幾乎處於停滯狀態、加上美總統大選不確定性攪局，恐慌指數 VIX 上漲，油價、美債殖利率下跌，拖累能源股、銀行股隨之下滑，道瓊跌逾 200 點，高通領費半漲近 2%。終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.85%~+1.96%；高通 + 15.22%；埃克森美孚 - 4.91%；台積電 ADR-3.37%。

2.Fed 7 月利率會議態度維持寬鬆，激勵周三美股走揚，加上 AMD 今年展望樂觀，帶動台積電 ADR 強彈逾 7%，使周四台股以上漲 150.89 點的 12691.86 點開出後，在 2454 聯發科、5269 祥碩等高價股走軟下指數震盪走低，但在生技防疫、運動風、綠電等族群與財報績優股走強下，11 點過後指數震盪走剛，終場加權指數以上漲 181.95 點的 12,722.92 點作收，漲幅 1.45%，成交量 2,146.24 億元。三大法人合計賣超 25.51 億元：外資賣超 28.18 億元、投信買超 9.35 億元、自營商賣超 6.68 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，在周二爆出巨量後，近兩日維持 2,000 億元以上的成交量震盪盤堅，指數有機會再創高。

(2)均線：連兩日守穩 5 日線，短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 多頭排列，有利指數創高。

(3) 技術指標：若 KD 出現黃金交叉，有利指數走強。

4. 櫃買指數上漲 1.33%，收在 161.73 點，突破 5 日線，將挑戰 10 日線，支撐約 159 點附近，壓力約在 163 點附近。

5. 觀盤重點：周四突破 12,682 點再創台股收盤的歷史新高，多頭格局不變，未出現爆量長黑跌破 20 日線前，偏多操作為宜。

6. 高通（Qualcomm）本季財測樂觀，且宣布與華為解決授權糾紛、達成新授權協議，激勵股價於 30 日大漲 15.22%，相關供應鏈如 2330 台積電、3711 日月光投控等訂單看俏，其中包括 3037 欣興等 ABF 載板族群又因日東紡（Nittobo）大火所帶來的供應吃緊，股價表現亮眼。

7. 蘋果將公告財報，市場關注營運概況和未來展望，新冠肺炎持續在歐美延燒，蘋果新機上市消息紛雜，加上部分蘋概股釋出保守展望，蘋概族群近月行情溫吞，未能強勢反彈，惟蘋果新品仍帶有想像空間，帶動市場話題，盤面可見 2448 晶電、3037 欣興、2330 台積電、2387 精元、3189 景碩、8046 南電、6176 瑞儀、2439 美律等蘋概股近周多有法人資金著墨，股價本周以來也皆較指數強勢。

8. 台股「萬三」曇花一現，28 日爆量長黑，引動市場居高思危疑慮。值此動盪時刻，投資人可跟隨八大公股行庫或四大基金腳步，轉進「國家隊力挺股」，除具有基本面優勢，更具有籌碼面撐持，攻守皆宜。統計過去十個交易日內，八大公股行庫買超前 30 大或四大基金進場點火大買標的，主要仍以電子股為主，相關十大個股包括 2303 聯電、2308 台達電、2313 華通、2330 台積電、2379 瑞昱、2458 義隆電、2885 元大金、3037 欣興、4958 臻鼎 - KY、8436 大江等。

