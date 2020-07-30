〈台股盤後〉中小型股接棒 指數攻上12722點 寫收盤歷史新高

台股今 (30) 日在資金行情拱衛下，適逢摩台期結算拉高，早盤一度大漲逾 200 點突破 12700 點，惟在賣壓調節下，指數略為拉回整理，其中台積電、聯發科與聯電等權值股人氣降溫，資金轉進 PCB、面板、生技股，終場仍由多方勝出大漲 181.95 點，成功站上 12700 點，收在 12722.92 點，寫台股收盤新高，成交量達 2138.32 億元。

儘管今天台股多方仍由半導體主導，但包括台積電、聯發科與聯電等大型權值股股價在資金調節下，股價略顯疲態，台積電終場大漲近 3%、股價收在 434 元，聯發科與聯電各自平盤上下整理，而不同前幾天股價集中大型權值股，資金開始轉進中小型股帶動櫃買指數翻紅，終場上漲 1.33%。

半導體族群中旺宏、達能雙雙亮漲停紅燈，威盛、愛普、茂矽與華邦電在買盤挹注下股價同步走揚；設備族群中的廣運、建暐、陽程等個股也在買單敲進下，帶動股價翻揚。

次族群中的 PCB 族群多檔個股股價陸續站上波段新高，指標個股南電大漲逾 7% 推升股價突破百元，終場漲勢收斂驚險守住 100 元，欣興、華通、景碩、台光電股價表現也頗為亮眼。

低基期較低的面板族群今天也獲資金青睞，面板雙虎群創、友達在買單敲進下分別上漲 3%~4%，另外，智晶、元太、彩晶股價也跟著沾光收紅。

生技族群一甩先前遭資金砍殺命運，包括亞諾法、合世、雃博、順藥、杏輝、中天、杏國、合一與晶宇等 11 檔個股在資金追捧下激勵股價亮漲停紅燈；寶齡富錦、大學光等在多方追價意願轉強拉抬下，也帶動股價強勢大漲逾 6% 以上。

法人指出，台股儘管多頭持續占上風，但主要仍有資金行情支撐，部分個股基本面並未完全跟上，大型權值股面臨漲多資金調節困境，資金改抱中小型股，但因成交量持續爆量，短線須慎防獲利了結賣壓突襲。