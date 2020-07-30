杏國胰臟癌新藥完成臨床三期收案 將進入期中分析

杏輝 (1734-TW) 集團旗下杏國 (4192-TW) 今 (30) 日公告，研發中胰臟癌新藥 SB05PC 在全球進行三期人體臨床試驗，目前已完成收案 218 人，並將進行期中分析。

杏國指出，SB05PC 為帶正電荷微脂體抗癌新藥，會與帶有負電的腫瘤活化血管內皮細胞結合，進而抑制腫瘤血管產生及消滅腫瘤細胞。

杏國表示，研發中新藥 SB05PC 全球胰臟癌三期人體臨床試驗，已達原調整性臨床試驗設計計畫收案 218 人，後續 SB05PC 三期人體臨床試驗，將依期中分析結果及獨立資料監察委員會的建議，法規公告。

獨立資料監察委員會後續可能會提出 3 種建議，第一、期中分析結果與原臨床試驗設計預估所需人數相符，可依原計畫繼續完成三期人體臨床試驗，待臨床試驗、結案評估後，再提出藥證申請；第二、期中分析結果與臨床試驗設計預估人數略為不足，委員會可能建議增加三期人體臨床試驗實驗人數；第三、若人數不相符且委員會不建議增加三期人體臨床試驗人數，後續將進行臨床細部分析討論。

杏國指出，新藥 SB05PC 已在美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等國家進行胰臟癌第三期人體臨床試驗，且該新藥已獲得美國 FDA、歐盟 EMA 胰臟癌孤兒藥資格。

據市調機構調查，2021 年胰臟癌市場將達 130 億美元，且病患數逐年攀升，預估 2025 年全球胰臟癌病患人數上看 55.77 萬人、死亡人數達 52.6 萬人，現有治療方案無法有效提升整體存活率。