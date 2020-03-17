台開擬加速花蓮洄瀾灣區工商開發案 由安泰銀籌組聯貸案

蘇花改通車後，台北到花蓮只要約 2.5 小時車程，台開 (2841-TW) 在花蓮洄瀾灣區工商產業開發案也正加速中，對於其中的光華樂活創意園區 (工業區) 開發部分，正由安泰銀籌組銀行團，給予 25 億元開發聯貸。

商用開發部分，台開指出，包括國內金融壽險、國外主權基金等，不約而同在疫情發生後，實地考察花蓮新地標台開新天堂樂園、洄瀾灣園區的周邊商業與旅館用地，擬危機入市，有意願共同投資開發花蓮。

花蓮洄瀾灣特區全部面積 80 公頃，35 公頃為開心農場，水鳥花園，馬場，自行車道等生態環境，另開發面積 45 公頃，其中 23 公頃為新天堂樂園、旅館、商業用地、住宅用地、養生村等 (相一到相五)，22 公頃為光華樂活創意園區 (工業區)。

台開指出，在 22 公頃「光華樂活創意園區 (工業區)」部分，安泰銀正進行籌組 25 億元聯貸案，擬將光華樂活創意園區 22 公頃，加上工業局輔導與近來台商回流需求，期能共同打造觀光工廠，文創園區，生技園區等，園區建蔽率 70%，容積率 300%，最小單位 1200 坪，每坪價格 6.5-8 萬元起。

至於台開在園區內規劃的「花蓮新天堂度假養生村」占地約 3173 坪，總樓板面積 1 萬 4350 坪，地下一層，地上 10 層，樓高近 50 公尺，中庭 10 米挑高、共 734 間房間，分標準房與精品套房，每間都是飯店級精裝修。

對於「花蓮新天堂度假養生村」的格局，台開規劃 3 樓有寵物旅館，3-9 樓住宿房間與 1-2 樓之醫療等複合式市集，10 樓養生俱樂部，與全球知名酒店 ibis 品牌飯店合作，24 小時飯店級管理，未來也是 AI 智慧型養生村，目前施工進度約 20-25%，預計明年 (2021 年) 8 月取得使用執照， 2022 年春節前營運。