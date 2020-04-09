台開董監改選前原公司派仍掌優勢 經營權持穩

台開 (2841-TW) 今年股東會將進行董監全面改選，依最新公告的董監持股資料顯示，大股東鴻生投資與董事長邱復生個人持股，較 3 年前選任時增加近 2.9 萬張，持股數未達解任標準，改選前將不致發生經營層動盪的不利情況。

台開每股淨值 26.06 元，傳出市場派人馬有意於今年 6 月 30 日股東會全面改選入主台開經營權，但由最新董監持股變化資料來看，原公司派可望在現階段維持。

台開日前公告，大股東鴻生投資與邱復生董事長個人持股申報轉讓 5 萬多張，市場出現 6 月董監改選將發生變化，以及台開董事長邱復生職位不保的聯想。

根據 4 月 8 日最新公告的 3 月董監持股張數統計表，至今年 3 月底止，邱復生個人持股自 3 年前選任時增加 31,168 張股票，質押持股比例 79.95%；鴻生投資持股張數為 4167 張股票，質押持股比例 19.19%，兩者加總較 3 年前選任時增加近 2.9 萬張。

台開法人董事鴻生投資具有 3 席法人代表 (包括邱復生董事長)，目前實際持有超過選任董事當時所持有之公司股份 2 分之 1，符合公司法持股規定，整體董監事持股比率也超過 2 成，且公司實際運營發展正常，不致有經營層動盪的情況。

台開集團目前聚焦開發案在花蓮洄瀾灣，儼然為花蓮新都心，貨櫃星巴克已成為台灣新地標，其中新天堂樂園在去年 2019 年內獲致兩項金氏世界紀錄的「最大瓷磚壁畫」與「最長室內溜滑梯」，最近防疫期間，新天堂樂園另添購多點溫控熱成像攝影機與每天消毒，給客人健康安心的空間，也強化實體店家與網路店家線上直播整合銷售。

台開花蓮新天堂樂園業績穩定成長，今年 3 月業績較去年同期增加 34%，貨櫃星巴克今年 3 月業績也較去年同期成長 26%。

台開日前公佈 2019 年財報，連續 12 年獲利，股東權益總額 197.66 億，保留盈餘高達 115.38 億，每股淨值為 26.06 元。另負債比方面，更自 2008 年民營化後 77%，之後逐年降低至 2019 年為 47%。