〈光電技術藍圖〉友達衝刺MiniLED 拚明年打入中高階商用市場

台灣光電產業近年積極布局 MiniLED、MicroLED 市場，展望今年產業發展，友達 (2409-TW) 技術長廖唯倫表示，技術已接近成熟，繼推出 32 吋高階顯示器、17.3 吋電競筆電後，明年將打進中高階商用筆電、顯示器。

廖唯倫表示，目前 MiniLED 產品滲透率不高，集中高階電競筆電、顯示器產品，主因是成本相對 LCD 仍有雙位數百分比差距，因此市場仍接受高階產品為主。

市場傳，蘋果計畫明年推出導入 MiniLED 產品，對此，廖唯倫認為，在克服良率、設計、產量等問題後，可望加速整體 MiniLED 商品化進程，也透露目前也有客戶正在進行測試、認證，明年友達 MiniLED 將有機會進一步打入中高階商用產品。

MicroLED 方面，廖唯倫指出，新顯示技術開發成功，將帶領顯示技術出現下一世代革命，因 MicroLED 具備高畫質、信賴度、可撓式特性，唯價格仍處高檔，相信未來在上下游供應鏈合作，可望解決成本、生產性等問題，預期應用將涵蓋筆電、顯示器、車用等。

友達 4 月也宣布與錼創合作，投入 Micro LED 顯示技術研發，共同開發出 9.4 吋高解析度柔性 Micro LED 顯示器。