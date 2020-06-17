〈友達股東會〉擴充台灣高階、模組產能 6月完成建置2條智慧化產線

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (17) 日舉行股東會，董事長彭双浪表示，美中貿易戰已持續約 2 年，促使產業加速全球分散製造、產能移轉，去年友達也申請 407 億元台商回台投資案，規劃在三年間擴建高階、模組產能，導入智慧化產線，6 月也已有兩條產線建置完成。

彭双浪指出，未來將在台灣建立高階商用及車用面板產線，提供台灣製造面板模組，中國廠會調整以後段產能為主配置，擴增前段產能，並計畫銷售中國產品維持在當地生產，其餘地區則以台灣或其他國家搭配客戶需求。

展望未來，彭双浪表示，這次疫情宅經濟、醫療需求逆勢增溫，預期後疫情時代，人類生活習慣將不同以往，友達將持續評估產業機會、潛力市場，如呼吸器、檢測設備等醫療器材等，並加速價值轉型、布局場域經濟。

友達今股東會議案全數順利通過，其中，因應 5G、AIoT 時代掌握場域經濟商機，友達計畫將通用和公共訊息顯示器分割成立子公司達擎，也順利通過，預定分割日為明年 1 月 1 日，對股東權益並無影響。

友達 5 月合併營收 217.29 億元，月增 7.77%、年減 12.16%，為近八個月高點，累積今年前 5 月合併營收 955.83 億元，年減 14.98%。