〈台股盤中〉台積電重掌多頭兵符 傳、金權值股休兵 一度重回12700點

美股四大指數周三勁揚，台積電 ADR 強彈逾 7%，帶動台股指數今 (30) 日早盤一度重回 12700 點，大漲超過 200 點，不過傳產權值、金融股等走勢休息整理，盤勢靠半導體與生技股撐盤，指數開高震盪小幅拉回，漲近百點站穩 12600 點，成交量預估約 2400 億元。

觀察電子三王表現，台積電重啟漲勢，今日跳空開高最高衝上 441 元，漲逾 3%；大立光一度漲 1%、最高至 3885 元後，翻黑至盤下震盪；鴻海盤中漲幅也收斂至平盤。

處理器大廠超微 (AMD) 財報、展望皆優於市場預期，並看好個人電腦、資料中心、遊戲機銷售動能續強，上修全年財測，激勵台積電股價走強，相關概念股同步受惠，包括威盛、金居漲幅逾 5%，揚智、杰力、日月光投控等表現同樣不俗。

盤面上強勢族群還有記憶體族群，旺宏第 2 季獲利報喜，且第 3 季產能利用率維持 100%，看好 NOR Flash 價格可望持穩，股價一度漲停，帶動華邦電、南茂、晶豪科漲幅逾 2%。

合一開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101，完成三期臨床試驗重要療效分析，在不同面積傷口呈現一致性顯著療效，早盤亮燈鎖住，委買高掛逾 6000 張；生技指標股「天國一輝」全數重回漲停價。

法人表示，台股短線面臨逢高調節，將維持高檔震盪，但在貨幣寬鬆政策可望推升台股上漲機會，加上上市櫃公司陸續進入半年報及法說會旺季，可關注獲利能力較佳的個股，惟國際政經動盪對經濟復甦力道的影響會左右台股表現。