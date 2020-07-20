國光生上半年稅後虧損大幅收斂 每股虧0.4元

國光生 (4142-TW) 今 (20) 日公布自結，受惠去年疫苗出貨遞延至今年初，加上今年陸續供應賽諾菲集團旗下 Protein Sciences 疫苗，上半年稅後虧損 1.72 億元，較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.4 元。

國光生 6 月營收 5172 萬元，月增 714%、年減 28.96%；稅後虧損 4600 萬元，虧損較去年同期增加，每股虧損 0.11 元；第 2 季營收 6308 萬元，季減 82.8%、年減 40%；稅後虧損 1.55 億元，虧損較上季增加、虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.35 元。

國光生過去與法國賽諾菲集團的 Protein Sciences 公司展開生產合作，一同研發疫苗 Flublok，國光生今年 Flublok 訂單量多於去年，從 6 月開始出貨，預計 9 月底前可全數出貨完畢。

展望今年，國光生表示，今年公費流感疫苗已招商完畢，取得約 6 成，此外，因政府擬讓國軍全面施打四價流感疫苗，公司獨家拿下逾 17 萬劑疫苗招標案，總計將供應全台近 390 萬劑公費疫苗。

法人表示，本季底國內將啟動公費四價流感疫苗施打，流感疫苗出貨帶動下，今年營收可望優於去年，虧損將再收斂。