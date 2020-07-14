國光生完成42億元聯貸案 擬擴大營運、建廠設備

國光生 (4142-TW) 今 (14) 日宣布，與台灣土地銀行總經理謝娟娟簽訂聯合授信合約，完成總金額 42 億元聯貸案，預期資金將運用在擴大營運、建廠設備及海外業務拓展。

此次聯貸案，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，另外參與銀行包括第一銀行、兆豐銀行、台灣企銀、農業金庫、板信銀行、台中銀行、彰化銀行及合作金庫銀行等，超額認購 124%。

國光生為亞洲唯一獲得歐盟 GMP 認證與美國 FDA 認證的流感疫苗製造公司，也是符合台灣 PIC/S GMP 規範的人用疫苗生物製劑廠；除穩定供給國內所需防疫疫苗，也投入大量研發能量取得國際藥證及新疫苗開發。

國光生近年與美國 Protein Sciences 公司合作，將重組蛋白四價流感疫苗正式商品化並在美國上市，此外，聯手中國深圳天道醫藥公司，將其低分子依諾肝素鈉推向歐洲市場。

在今年新冠肺炎疫情中，國光生技自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，並積極參與國家衛生研究院次單位疫苗與 DNA 疫苗合作案。

國光生因開始提供賽諾菲集團旗下 Protein Sciences 疫苗，6 月營收 5172 萬元，月增 714%、年減 28.96%；第 2 季營收 6308 萬元，季減 82.8%、年減 40%；上半年營收 4.3 億元，年增 159.88%。