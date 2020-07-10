政府新釋流感疫苗標案國光生獨拿 總供應量提升近390萬劑

新冠肺炎疫情延燒，政府擬讓國軍全面施打四價流感疫苗，再釋出逾 17 萬劑疫苗招標案，並由國光生 (4142-TW) 獨家拿下，今年將供應全台近 390 萬劑公費疫苗，法人估將可挹注逾 9 億元營收。

今年政府在四價公費流感疫苗，總採購量超過 600 萬劑，其中，國光生取得約 6 成、近 370 萬劑的量，不過今年新冠肺炎疫情肆虐，政府擬讓國軍全面施打流感疫苗，因此本月初再釋出標案，共約 17 萬劑。

國光生表示，四價公費流感疫苗目前已生產約 2 個月需求量，預計自 9 月底開始出貨，第 4 季初可全面出貨完畢，雖然目前產能達滿載，不過新標案訂單僅需生產兩批次即可完成，出貨不致受到影響。

法人估，四價公費流感疫苗單價約 240 元，以國光生今年公費訂單量看，可望挹注超過 9 億元營收。

國光生除公費流感疫苗外，也供應單價較高的自費疫苗，國光生指出，往年自費施打疫苗數約 30-40 萬劑，去年攀升至 50-60 萬劑，今年爆發新冠疫情，民眾對施打疫苗的需求增加，預期今年自費施打流感疫苗數將超越去年。

國光生因開始提供賽諾菲集團旗下 Protein Sciences 疫苗，6 月營收 5172 萬元，月增 714%、年減 28.96%；第 2 季營收 6308 萬元，季減 82.8%、年減 40%；上半年營收 4.3 億元，年增 159.88%。