旺季備貨需求強 8月面板價格可望維持上漲

面板業第 3 季迎來傳統產業旺季，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，液晶螢幕、筆電面板受惠商用市場需求回溫，加上電視面板價格強勁反彈，面板價格將持續走揚，整體供需持續緊張，估 8 月價格可望維持上漲走勢。

群智表示，液晶螢幕面板 7 月模組價格持平，但 Open cell 價格迎來上漲，加上電視需求暢旺，帶動整體面板價格反彈，估 8 月液晶螢幕面板價格可望維持漲幅，21.5、23.8 吋 Open cell 價格平均將上漲 0.5-0.8 美元。

筆電方面，群智表示，第 3 季品牌廠採購策略積極，其中以教育、Ultrabook 需求最旺，加上消費市場回溫、品牌廠擔憂二次疫情爆發提前囤貨，進一步帶動需求，筆電面板價格也可望穩中上漲。

群智進一步指出，低端 TN 產品在 Chromebook 需求下，出現供不應求，7 月均價上漲 0.3 美元，主流 IPS 產品也有 0.2 美元漲幅，估 8 月將維持上漲幅度。

另外，面板大廠友達 (2409-TW) 明 (30) 日將召開法說，釋出下半年展望，市場認為面板廠第 2 季仍難逃虧損，但第 3 季可望在面板報價、需求回溫雙重動能刺激下，單季轉虧為盈，而新事業進度也是關注重點。