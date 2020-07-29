耕興Q2每股賺2.1元 創七季來新高

耕興 (6146-TW) 今 (29) 日公告第二季財報，稅後純益 1.94 億元，季增 27.63%，年增 19.02%，每股稅後純益 2.10 元，累計上半年稅後純益 3.46 億元，年增 10.19%，每股稅後純益 3.75 元；受惠 5G 檢測數量持續增加，加上產能復甦，耕興第二季獲利明顯提升，創七季新高。

耕興第二季營收 9.14 億元，季增 24.02%，年增 21.7%，毛利率 46%，季增 2.5 個百分點，年增 1.04 個百分點，稅後純益 1.94 億元，季增 27.63%，年增 19.02%，每股稅後純益 2.10 元。

耕興上半年營收 16.5 億元，毛利率 45%，年增 0.7 個百分點，稅後純益 3.46 億元，年增 10.19%，每股稅後純益 3.75 元。

耕興表示，第二季受惠中國 5G 基地台數量、用戶數大增，許多手機品牌廠開發 5G 相關產品，耕興檢測接單數量也攀升，5、6 月營收連兩個月刷新歷史新高，單季營收也同創高，站穩 3 億元大關。

此外，耕興美國實驗室也在今年第一季開始獲利，目前也取得美國聯邦通信委員會 (FCC) 電信認證機構資格，可核發通過檢測證書，整體訂單能見度高，有助今年全年維持獲利。

耕興引用集邦科技報告，預計今年下半年將有更多 5G 智慧型手機問市，看好今年智慧型手機銷量達 12.4 億支，其中 5G 手機占 2.35 億支，滲透率高達 18.9%，加上各國政府積極投入 5G 基地台部署，拉高網路覆蓋率，有助公司營運。

耕興指出，今年上半年已增加產能，並升級高階測試項目，可望滿足客戶對 5G 檢測的強勁需求，下半年營運保持良好成長動能。