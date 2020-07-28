〈義隆法說〉筆電拉貨強勁 Q3營收估季增30-35% 可望續創新高

觸控板 IC 大廠義隆 (2458-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長葉儀皓指出，受惠筆電需求觸控板、觸控螢幕與指紋辨識需求迎來傳統旺季，各產品線皆有 25-60% 的季增幅，第三季營收可望季增 30-35%，雙率則維持高檔，法人估，義隆第三季營收、獲利可望同創新高。

處長劉代銘指出，從客戶訂單來看，今年全球筆電銷量估達 1.9 億台，甚至更好，與市場普遍預估 1.6 至 1.65 億台有落差，加上義隆今年在觸控板市占率從去年的 50%，提升至 60-70%，受惠整體市場成長及市占率提升，第三季出貨量可望季增 50-60%，全年出貨量上看 1.2 億套。

義隆也上調觸控螢幕在筆電滲透率預估，看好今年將達 28%，較先前預估的 24%，再提升 4 個百分點，義隆市占率也可望拉升至 60-70%，相較去年 57% 有顯著成長，預計第三季出貨季增 25-30%。

指紋辨識部分，義隆也認為，去年出貨僅 560 萬套，今年筆電滲透率估達 25-30%，義隆的出貨也將倍增、超越 1000 萬套，且高毛利的 Match on Chip 方案因無須開啟電腦就可達辨識效果，獲各大廠導入，拉升指紋辨識產品銷售單價年增逾 6 成，預期將是今年成長幅度最大的產品，第三季出貨估季增 50-60%。

劉代銘表示，義隆筆電指紋辨識為全球第二大供應商，僅次新思，目前全球筆電大廠除蘋果外，僅一家尚未切入，目前也已在接洽中，預計未來兩到三年將成為全球最大筆電指紋辨識供應商。

至於 MCU(微控制器)、Pointstick(小紅點) ，本季拉貨力道趨緩，相關業績預估分別季減 5%、20%。

義隆第二季觸控板營收比重約 50%，觸控螢幕 23%、指紋辨識 8%；非觸控晶片如 MCU、Pointstick 則分別占 7%、10%。